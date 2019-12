La dernière saison du Sporting Charleroi aura ressemblé à des montagnes russes. Après un début de saison plus que difficile (3 points sur 15), les Zèbres ont relevé la tête pour titiller le top 6 à la fin de l’année civile. Malgré ces efforts, Charleroi sera dans l’obligation de participer aux playoffs 2. Une compétition débutée avec les plus grandes difficultés avant une nouvelle fois de relever la tête et de se qualifier pour la finale face à l’Antwerp. Une finale perdue et qui reste encore coincée dans la gorge de l’équipe.

(...)