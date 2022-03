Nous avons suivi le joueur de Charleroi lors d’une séance chez SDT Recovery, un nouveau centre de rééducation à Verviers lancé par le frère de Sambi Lokonga.

Il est 15 h 30 en ce mercredi. Trois heures après sa séance d’entraînement à Charleroi, Joris Kayembe pousse la porte de chez SDT Recovery à Verviers. Le latéral gauche des Zèbres salue Fabrice Sambi Lokonga, frère d’Albert et de Paul-José Mpoku, qui va le coacher pour une séance de récupération au sein de ce nouveau centre ouvert début janvier. "C’est ce qu’on appelle le travail invisible. Celui qui fait que tu es moins souvent blessé et en meilleure forme sur la pelouse. Repartir après avoir eu ta séance collective du matin n’est pas toujours le truc le plus motivant, mais tu en récoltes toujours les fruits. Ça repousse tes limites."

À côté de celui qui compte une cap chez les Diables, on trouve une dame retraitée qui pédale sur un vélo. Et plus loin, un enfant qui marche sur un tapis accompagné par un kiné. L’endroit est ouvert à tout le monde.