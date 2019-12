L'avis de l'expert par Christophe Verstrepen.

Ce dimanche soir, face à Anderlecht, on n’a pas vu le meilleur Charleroi de la saison. Si défensivement les hommes de Karim Belhocine ont fait le boulot et le gros dos lors des bonnes périodes anderlechtoises, offensivement les Carolos n’ont pas affiché la même réussite et le même tranchant que lors des dernières semaines.