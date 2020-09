Le Malgache va jouer ce vendredi soir son centième match de Pro League avec Charleroi.

C’est un fameux cap que va passer ce vendredi soir, sur la pelouse du Sporting Charleroi, Marco Ilaimaharitra. Face au Beerschot, le Malgache jouera son centième match de Pro League, lui qui est arrivé au Pays Noir durant l’été 2017. En trois ans, il a passé de nombreuses étapes jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus indéboulonnables et bankables du groupe carolo. Analyse de l’évolution du joueur de 25 ans en cinq moments forts de sa carrière en noir et blanc.