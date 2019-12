Une troisième place au classement général de la Pro League avant le dernier match de l’année à domicile contre Ostende accompagnée d’un bilan positif de dix victoires, six partages et seulement trois défaites (seul le Club Bruges fait mieux avec un seul revers). Et comme seul couac une élimination en Coupe de Belgique à Zulte-Waregem en quart de finale de l’épreuve. Voilà le bulletin purement chiffré de Karim Belhocine après six mois passés à la tête du Sporting Charleroi.

En un semestre, l’ancien T1 de Courtrai et d’Anderlecht est parvenu à faire taire les sceptiques qui craignaient que le Français ne soit pas à la hauteur pour reprendre le collier avec le long et fructueux règne de Felice Mazzù. Pour s’imposer à l’ombre du Mambourg, l’actuel entraîneur des Zèbres a franchi plusieurs étapes.

