Le Sporting Charleroi a trouvé son nouveau back gauche. Après le départ de Nurio à la Gantoise, c'était devenu la priorité de la direction zébrée qui a finalement jeté son dévolu sur le Bulgare Ivan Goranov.

Le joueur de 28 ans a signé un contrat de 2 ans + 1 en option.

Arrivé de la D1 bulgare et plus précisément du club de Levski Sofia, ce défenseur a la faculté de jouer dans tout le couloir gauche. International bulgare, Goranov est la sizième recrue zébrée si on compte les arrivées de Benchaib, Gillet et Ribeiro Costa ainsi que les prêts de Tsadjout et Rezaei.

Goranov n'est pas sélectionné pour la rencontre de ce samedi au Club Bruges.