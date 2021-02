Ce mercredi, deux Carolos pure souche devraient s’affronter en Coupe. D’un côté, Dorian Dessoleil qui n’a pas encore raté une seule minute de jeu depuis le début de la saison.

De l’autre, Pietro Perdichizzi, né à Charleroi et qui a rejoint la Campine cet été. "J’habite aux alentours de Charleroi, à une grosse dizaine de minutes du stade, sourit le défenseur central de 28 ans. C’est là que je suis né et que j’ai grandi. Vu que j’ai joué au Sporting, ma famille était automatiquement supportrice de ce club. Et surtout mon papa qui suivait beaucoup ma carrière."