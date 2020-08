L’ailier carolo Mamadou Fall loupera la réception de l’Antwerp, ce dimanche, et le déplacement à Zulte Waregem, le 13 septembre prochain. Après la séance au comité sportif, la sanction définitive est en effet connue et le Sénégalais est suspendu pour les deux prochaines journées. Le parquet de l’Union Belge avait d’abord réclamé deux journées fermes et une avec sursis, avant d’en demander trois fermes.

Pour rappel, le Zèbre s’était fait exclure samedi passé sur la pelouse de OHL pour une intervention trop tardive et très agressive sur Malinov. Une semelle maladroite et non-intentionnelle qui aurait cependant très bien pu blesser le milieu de terrain louvaniste.