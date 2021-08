C’est un départ inattendu mais compréhensible. À chaque mercato, le Sporting s’attend à devoir vendre l’un de ses tauliers pour un ailleurs plus lucratif, plus attrayant, et ce, principalement pour renflouer ses caisses, comme l’impose son modèle économique. Cet été, alors que des joueurs comme Kayembe ou Gholizadeh étaient suivis, c’est donc Dorian Dessoleil qui a vidé son casier au Mambourg. Il ne participera donc pas au nouveau projet lancé par Edward Still… Les sirènes et le projet anversois étaient trop beaux, trop clinquants pour le défenseur de 29 ans désireux d’enfin rejoindre un club plus huppé.