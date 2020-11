Surprise ce dimanche soir, une heure avant le coup d'envoi de la rencontre face à la Gantoise : Shamar Nicholson est absent de la feuille de match. Quelques minutes plus tard, le Sporting communiquera sur les réseaux sociaux : parti en Arabie Saoudite avec la sélection jamaïcaine, Nicholson n'a pas su revenir à temps au Pays Noir.

Le soir-même, le joueur de 23 ans communiquera sur son compte Instagram : "Pas de symptomes ce qui est le plus important. Je me sens bien et je ne doute pas que je reviendrai plus fort."

Cette absence est une péripétie de plus pour l'attaquant qui a vécu un début de saison mouvementé au Sporting.

(...)