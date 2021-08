Son centre tendu dans le temps additionnel a bien failli débloquer la situation mais Schmidt s’est parfaitement couché. Une semaine après avoir effectué son baptême parmi l’élite avec 180 petites secondes au compteur, Jackson Tchatchoua a reçu 20 minutes ce samedi pour faire la différence.

"Je suis très heureux de la confiance que me donne le coach. Il discute beaucoup avec moi. Ça permet de canaliser la pression. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. J’ai essayé de prendre un maximum de plaisir pour mes premières minutes au Mambourg. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup et ce temps de jeu représente le fruit de mes sacrifices. Le but n’est pas de brûler les étapes. Mon objectif était déjà de rester avec le groupe à la fin de la préparation donc je suis content de recevoir ma chance", réagit l’ailier qui a signé son premier contrat professionnel en juin dernier.

Celui qui entame sa cinquième année à Charleroi incarne la doublure de Jules Van Cleemput. L’état-major carolo fonde d’ailleurs beaucoup d’espoirs sur lui à l’avenir. Ce n’est pas anodin s’il avait été titulaire face au PAOK lors de l’ultime match d’avant-saison. Le poste est pourtant inédit pour lui. "J’ai toujours défendu beaucoup. J’affectionne ce rôle de piston. Ça ne me dérange pas de réaliser les contre-efforts grâce à mon volume de jeu. Je peux également amener de la percussion vers l’avant."

En plus d’avoir la tête sur les épaules, ses qualités et son profil collent parfaitement au système installé par Edward Still. Nul doute que l’on reparlera rapidement de lui et que dans un avenir assez proche, son centre sera cette fois décisif.