Depuis quatre matchs, en championnat, Shamar Nicholson (24 ans) est décisif à la pointe de l’attaque carolo. Il prend tout simplement une autre dimension cette saison.

Son masque lui porterait-il chance ? "On peut l’appeler le masque de la chance (rire). Non, rassurez-vous, ce n’est pas dû à ça. Le masque ne pousse pas le ballon dans le but (rire). Je dois remercier Dieu, qui m’épargne des blessures importantes ; ainsi que mes coéquipiers et le staff pour la confiance qu’ils me procurent."

Absent mercredi en Coupe car malade, Nicholson a tenu à jouer ce samedi. "J’ai pris froid et je me sens toujours un peu malade au niveau de la gorge et du nez, mais ça va déjà mieux par rapport à mercredi et j’ai décidé de jouer", expliquait le Jamaïcain à l’issue des nonante minutes. "Et forcément, je me sens mieux après ce match (sourire)."

Gagner après l’échec de la Coupe était hyper important ce samedi. "On doit passer à autre chose et retrouver le focus sur le championnat, c’est le plus important. On doit encore grandir le plus possible pour monter encore au classement."

Le premier but de Van Cleemput en Division 1

Jules Van Cleemput n’avait jamais marqué en D1A. Son dernier but en pro remonte au 19 février 2016, avec Heist. "Notre système de jeu m’offre la possibilité de m’infiltrer et je sais que c’est difficile à défendre pour l’adversaire. Mais je dois surtout remercier Ryota (Morioka) pour le merveilleux assist. Joris (Kayembe) ne m’avait pas vu venir et j’ai vu que le gardien sortait, du coup j’ai juste touché le ballon. Je suis très fier et très heureux de ce but", souriait le défenseur, qui monte en puissance ces dernières semaines.