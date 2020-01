J’étais moins souvent au téléphone que lors des précédents stages, même si j’y ai passé quand même un peu de temps…" En ce début d’année 2020, Mehdi Bayat vit un mercato et une trêve assez tranquilles à la tête d’un Sporting Charleroi, qui pointe à la deuxième place du classement de la Pro League. Avant de repartir ce samedi vers la Belgique, l’administrateur délégué du club a accepté de parler d’une période qui a vu déjà partir plusieurs cracks carolos, comme Lukebakio ou Benavente, dans le passé…

Mehdi, comment vivez-vous ces premiers jours de mercato ?

"Ma vision est de plus en plus claire. J’avais dit que je détestais voir partir des joueurs importants durant le mercato de janvier. À une époque, je n’avais pas le choix et, à une autre époque, je ne voulais pas mais je l’ai quand même fait… Dans tous les cas, cela a eu un impact négatif. Cette fois-ci, j’ai été très clair avec tous les joueurs. Ils avaient envie d’entendre de ma bouche que personne ne partira au mois de janvier. Avec tous ceux qui ont commencé le parcours, ils veulent aller au bout. J’ai envie de leur offrir ce plaisir."

À quel genre de mercato peuvent s’attendre les supporters carolos ?

(...)