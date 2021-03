Le résultat reflète bien la prestation des Carolos, très décevante.

Les Storm Ultras ont à nouveau haussé le ton avant la rencontre, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Chers acteurs de terrain : vous avez vraiment intérêt à vous bouger les miches, durant l’entièreté de la rencontre et des 5 autres qui suivront, car on peut vous garantir que sans satisfaction à ce niveau-là vous ne porterez plus ce maillot l’an prochain."