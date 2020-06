Il est la première recrue du Sporting.

Le mercato a déjà commencé il y a plusieurs semaines du côté du Sporting Charleroi. Le 25 mai, le club annonçait l'arrivée d'Amine Benchaïb, milieu offensif belge, en provenance de Lokeren.



Après avoir passé ses tests physiques, le Zèbre a foulé ce mercredi et ce jeudi le terrain d'entraînement de Marcinelle avec ses nouveaux coéquipiers.



Il en a profité pour se présenter brièvement au micro du club. "J'ai discuté avec le Président qui a fait une bonne proposition", explique Amine Benchaïb. "Charleroi a beaucoup d'ambition et c'est la même chose pour moi. Le club progresse beaucoup et réalise de bons résultats qui lui ont permis de jouer l'Europe."

A Charleroi, Benchaïb devra se battre face à une grosse concurrence après avoir passé les dernières années à Lokeren. "Mon premier match professionnel était contre Charleroi (Ndlr : sa première titularisation, le 21 octobre 2017", se souvient celui qui a fêté ce jeudi ses 20 ans. "Je suis un joueur technique, avec un bon passing et je marque aussi facilement. Je suis arrivé dans un bon groupe. Je vais désormais travailler dur et le coach fera ses choix."