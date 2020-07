Le nouveau Zèbre était présenté à la presse ce jeudi.

C'est un gros coup qu'a réalisé le Sporting Charleroi en début de semaine en annonçant la signature de Guillaume Gillet. Libre de tout contrat après son départ de Lens, le joueur de 36 ans est arrivé au Pays Noir pour relever un énième défi dans sa carrière. "Les premiers contacts ont eu lieu il y a quelques semaines", explique Guillaume Gillet. "J'ai rencontré le Président et j'ai eu le coach au téléphone durant 2h30. Nous avons eu le temps de faire le tour du sujet... Il me fallait un petit temps de réflexion car mon désir était de rester en France en regoûtant si possible à la Ligue 1. Je n'ai pas eu de propositions et un retour en Belgique était donc la meilleure chose."

En Pro League, le Belge a pu compter sur l'intérêt de Charleroi mais aussi de Mouscron. "Il y a eu un intérêt rapide de Charleroi et puis aussi des Mouscronnois via Lille", avance Gillet. "Cela aurait le choix de la facilité de choisir Mouscron car je n'aurais pas dû déménager, les enfants auraient pu rester à la même école. Mais j'aime les gros défis sportifs, c'est cela qui me fait avancer. Charleroi est un club ambitieux qui fait désormais partie des meilleures équipes du championnat belge."