Les Zèbres sont en stage à Kamen, en Allemagne, pour préparer leur nouvelle saison.





Premier entraînement sans Henen. Les joueurs du Sporting Charleroi se sont retrouvés à 10h ce lundi matin après une course matinale en guise de réveil musculaire. Durant la première séance sur terrain, les hommes de Karim Belhocine étaient 27, David Henen étant le seul à rester à l'intérieur. Le Belgo-Togolais souffre des ischios, une blessure sans gravité qui devrait le laisser loin des terrains durant deux jours.













Un travail de finition devant le but. Les Carolos ont travaillé les centres et la finition devant le but. A ce petit jeu, un joueur s'est plutôt montré adroit aussi bien de la tête que des pieds : Dorian Dessoleil.





Gholizadeh toujours en individuel. L'Iranien Ali Gholizadeh ne s'entraîne toujours pas avec le reste du groupe. Il est resté, sur le terrain, avec deux kinés du club pour un exercice avec ballon.









Karim Belhocine veut des tueurs. "Tout ce qu'on fait, c'est pour marquer des buts !" Le message est clair et vient de Karim Belhocine : l'entraîneur carolo veut des tueurs dans le petit rectangle.





Mario Notaro supervise. De nombreuses personnes se demandaient quel rôle allait avoir Mario Notaro depuis qu'il a été remplacé par Frank Defays dans son rôle de T2. L'ex-adjoint de Felice Mazzù se place au bord du terrain lors de tous les entraînements et a un rôle de supervision. Karim Belhocine vient souvent le solliciter et la communication semble bien passer entre lui et le nouveau staff mis en place.





L'anniversaire de Saglik. Ce lundi, Enes Saglik a fêté ses 28 ans. L'occasion pour le cuisinier du club de préparer un beau gâteau pour toute l'équipe.





Mehdi Bayat est arrivé. L'administrateur-délégué du club carolo Mehdi Bayat est arrivé à Kamen ce lundi en fin de matinée. Il profitera de cette semaine de stage pour rencontrer les joueurs individuellement.













Un deuxième entraînement de position. La deuxième séance de la journée a été plus courte que d'habitude. Les hommes de Belhocine ont entraîné la construction de jeu avec finition devant le but.