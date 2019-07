Les Zèbres sont en stage à Kamen, en Allemagne, pour préparer leur nouvelle saison.

De la course et du ballon. A 10h, les Zèbres se sont retrouvés sur le terrain du complexe sportif de Kamen. Les hommes de Karim Belhocine ont débuté par une séance physique intensive avant de réaliser un exercice d'attaque-défense lors d'un entraînement qui aura duré 1 heure et 30 minutes.

Le retour d'Henen. David Henen faisait son retour dans le groupe après sa douleur aux ischios. Pour ne pas prendre de risques, le Belgo-Togolais a quitté prématurément ses coéquipiers pour courir sur la piste d'athlétisme avec le docteur du club, Aurélien Claes.

Gholizadeh en collectif puis en individuel. L'Iranien Ali Gholizadeh a réalisé la séance physique avec ses équipiers avant de s'entraîner de manière individuelle avec les kinés carolos.



Nurio fait l'impasse. Nurio Fortuna n'était pas de sortie ce mardi à cause d'une douleur aux quadriceps. Rien de grave cependant, il devrait retrouver le chemin des terrains assez vite.

Renforcement musculaire. Ce mardi après-midi, les joueurs de champ du Sporting Charleroi se sont retrouvés en salle pour une séance de renforcement musculaire.

© RCSC



Les gardiens sur le terrain. Durant l'après-midi, les 4 gardiens (Penneteau, Riou, Imbrehchts et Ngoua) ont réalisé un entraînement sous les ordres de Cédric Berthelin. Pendant ce temps-là, les joueurs du champ étaient en salle pour un travail de renforcement musculaire.

Ca bosse pour Bayat. Arrivé lundi, Mehdi Bayat enchaîne les rencontres avec les différents joueurs du noyau carolo, comme lors de chaque stage.