Le Sporting Charleroi et Modou Diagne se séparent à l'amiable CharleroiExclusif François Garitte Le défenseur ne rentrait plus dans les plans du staff carolo.

© BELGA

Modou Diagne et Charleroi, c'est fini. D'après nos informations, le club a résilié le contrat du défenseur sénégalais d'un commun accord. L'accord à l'amiable a été signé ce week-end.



Le joueur de 27 ans, sous contrat au Pays Noir jusqu'à cet été, ne faisait plus partie des plans du staff carolo. Diagne n'était même plus convié aux entraînements de l'équipe première, devant garder la forme de manière individuelle avec un préparateur physique.



Arrivé de Nancy durant l'été 2019, Modou Diagne a joué 16 rencontres lors de sa première saison à Charleroi puis 9 cette saison-ci. Dépassé par Steeven Willems dans la hiérarchie, le Sénégalais est devenu indésirable suite aux arrivées de Vranjes et Kipré, passant même derrière les jeunes Malungu et Akbib.



Le joueur pourrait tenter de rebondir en Ligue 2 française.