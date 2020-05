Comment faire la fête avec ses supporters alors que la crise du coronavirus empêche les rassemblements de masse ? Voilà une question que les dirigeants du Sporting Charleroi se sont posés.

Finalement, la direction zébrée a trouvé une solution qui devrait ravir les fans carolos : ils organiseront un Fan Day virtuel.

"Le Fan Day est un rendez-vous incontournable avec nos supporters", nous explique Walter Chardon, directeur commercial du Sporting. "Nous aurions eu plus facile de faire l'impasse cette année mais nous avons vraiment voulu organiser cette journée. Puisque les supporters ne peuvent pas venir à nous, ce seront nous qui viendrons vers eux, virtuellement."

Concrètement, ce Fan Day virtuel aura lieu le 21 juillet. "Il aura lieu sous forme d'émission", avance Walter Chardon. "Il y aura la visite du stade réalisée par Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrickx. Il y aura aussi la présentation des joueurs. Les partenaires seront aussi de la partie et nous tenterons d'organiser quelque chose avec les groupes de supporters. En tout, cela devrait durer entre 1 heure et 2 heures."



Voilà qui devrait ravir les fans zébrés qui pourront donc faire la fête avec leur club de cœur, à distance cette saison.