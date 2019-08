Victoire facile pour les hommes de Karim Belhocine ce samedi.







Le report de la rencontre entre le Sporting Charleroi et le Club Bruges, prévue initialement ce samedi, a chamboulé le programme sportif des Zèbres ce week-end. Pour garder le rythme, les joueurs de Karim Belhocine ont joué deux rencontres amicales face au RWDM et contre Visé.

Contre les Bruxellois, l’entraîneur carolo avait décidé d’aligner l’équipe suivante, qui pourrait ressembler à celle qui affrontera Waasland-Beveren ce samedi : Penneteau, Nurio, Dessoleil, Diagne, Busi, Ilaimaharitra, Diandy, Morioka, Fall, Bruno et Nicholson.

L’attaquant Shamar Nicholson faisait ses grands débuts avec le maillot noir et blanc et ne s’est pas loupé : le Jamaïcain a en effet inscrit deux des cinq buts de son équipe. Morioka, Fall et Bruno sont les autres buteurs de la partie.

En fin d’après-midi, une deuxième équipe de Charleroi a réalisé un nul blanc face à Visé. Voici l’équipe alignée par Karim Belhocine pour cette rencontre amicale : Descamps, Marinos, Zajkov, Malungu, Keita, Hendrickx, Saglik, Gholizadeh, Henen, Delfi et Perbet.

Ce dimanche matin, un entraînement matinal est prévu avant un jour de congé ce lundi.