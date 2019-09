Le Sporting Charleroi se rend ce dimanche à Sclessin.





Se relever après la défaite face à Saint-Trond. Voilà l'objectif du Sporting Charleroi qui se déplace ce dimanche (18h) à Liège pour y affronter le Standard.





Après la qualification en Coupe de Belgique, les hommes de Karim Belhocine tenteront d'accrocher leur quatrième victoire en Pro League et ainsi se rapprocher du Top 6.





Pour cette rencontre, le coach carolo ne pourra pas compter sur David Henen qui souffre du ligament après la rencontre de Coupe de Belgique face à Rupel Boom ce mercredi. "Quelques joueurs ont été un peu malades ce jeudi mais rien de grave", explique Belhocine. "Gaëtan Hendrickx a lui connu un petit problème à la cheville mais nous espérons qu'il sera prêt pour dimanche. Modou, quand à lui, est revenu à l'entraînement ce vendredi."





Le Sporting n'a plus gagné à Sclessin depuis le 31 octobre 2008 (5 nuls et 7 défaites) et tentera de briser le signe indien ce dimanche...