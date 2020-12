C'est à l'Antwerp que le Sporting Charleroi terminera son année 2020. Une rencontre importante dans la course au Top 4 face à un adversaire situé à cinq unités des Zèbres.

Pour ce match, Karim Belhocine ne pourra pas compter sur Ken Nkuba et Cristophe Diandy, tous les deux blessés au genou. Il devra aussi se passer des services de Mamadou Fall, sorti prématurément face à Anderlecht et qui souffre d'une déchirure. "On espère pouvoir le récupérer pour le premier match après la trève, explique le T1 carolo. C'est un peu moins grave que ce qu'on pensait mais ce sera trop juste pour le match de ce dimanche. La semaine de trêve lui fera du bien et j'espère l'avoir de retour la semaine suivante."

Kaveh Rezaei et Ivan Goranov sont eux encore sur la touche. Flanagan, lui, ne rentre pas encore en ligne de compte, d'après les propos de Karim Belhocine.

Enfin, Marco Ilaimaharitra est suspendu pour encore deux journées de championnat après sa carte rouge reçue face à Waasland-Beveren.