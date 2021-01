Le Sporting Charleroi est sur le point de recruter le jeune Yunus Bahadir, annoncent nos confrères de Télé Sambre sur leur site internet. L’arrière latéral droit de 18 ans est actuellement actif avec la réserve du Racing Genk et a également été sélectionné avec l’équipe belge U-19, coachée par Wesley Sonck, lors de la dernière rencontre, en septembre dernier. Le Liégeois devrait donc poursuivre sa carrière du côté du Mambourg, comme le confirme la direction carolorégienne. Dans un premier temps, il se trouvera entre les U21 de Samba Diawara et l’équipe première, où il apportera une concurrence à Jules Van Cleemput, actuellement blessé, et Jordan Botaka, arrivé récemment.

Un défenseur central pourrait aussi encore arriver avant la fin du mercato hivernal.