"Le Sporting de Charleroi a pris connaissance de la volonté d’une partie des supporters, au travers des nombreux messages des Storm Ultras, d’organiser ce samedi 17 avril dans l’après-midi une rencontre entre la direction et les supporters", a annoncé dans un communiqué le Sporting de Charleroi ce vendredi soir, à la veille du match face à la KAS Eupen. Cette rencontre aura lieu quelques heures avant le duel.

Les Carolos ont pourtant déjà rencontré leurs supporters récemment (le 14 avril dernier), lors de ce qui est décrit par le club comme "un rendez-vous très franc, animé et constructif". Mais la direction zébrée veut ainsi affirmer à nouveau sa "volonté de communiquer", et organisera d'ailleurs également un Facebook Live, annoncé il y a plusieurs jours et prévu le 21 avril à 18h30. "La direction du RCSC a toujours fait preuve d’énormément de transparence via des plans tels que le '3-6-9' puis 'Horizon 2024' à travers lesquels le Club a toujours donné la faculté aux supporters de tracer la politique zébrée à court, moyen et plus long termes. Une position d’ouverture de la direction, qui sera identique au moment de baisser le rideau sur une saison (à huis-clos) qui apparaît comme la plus frustrante et la plus décevante depuis près de dix ans".

Si le rendez-vous organisé à la dernière minute par le club aura lieu quelques heures avant le duel face à Eupen, le Sporting a tout de même demandé à ses supporters de ne pas se réunir aux abords du stade samedi, en raison du coronavirus. "Il est totalement déraisonnable de pouvoir imaginer, en tant que supporter, d’empêcher la rencontre de se dérouler et/ou de penser à l’interrompre par frustration".

"La passion du blason carolo a toujours été et restera le leitmotiv pour toutes les parties prenantes afin que, tous ensemble, nous passions au-delà de cette saison difficile pour entrevoir le prochain exercice avec ambition", ont conclu les Carolos dans leur communiqué.