A Charleroi, Jordan Botaka revit. Titulaire à seulement cinq reprises depuis le début de la saison avec la Gantoise, l'ailier droit a joué l'entièreté des rencontres avec Charleroi depuis son prêt le 23 janvier.

Le Congolais, qui avait signé cet été chez les Buffalos, est revenu sur ses six mois compliqués à la Ghelamco Arena. "Thorup était derrière mon transfert à Gand, tout comme le Président, explique Botaka. Mais je ne vais pas dire que je n'ai pas joué à cause du départ de Thorup. Ce que je peux dire c’est que quand on me fait confiance, je donne tout. Si on ne me donne pas confiance, je regarde le match depuis sur le côté…"

Et une personne ne lui a pas donné confiance : Hein Vanhaezebrouck. Arrivé en décembre à la Gantoise, l'entraîneur belge n'a pas jugé utile de faire jouer Jordan Botaka dans son équipe. Sans vraiment donner d'explications... "Je n’ai pas eu de discussion avec Vanhaezebrouck sur mon temps de jeu, avoue-t-il. Comme tout le monde le sait, c’est un coach qui ne parle pas beaucoup… Quand j’ai été prêté à Charleroi, il ne m’a pas appelé, il ne m’a pas envoyé de messages…"

Un manque de communication qui est la grande différence avec Karim Belhocine ? "Oui, tout à fait (sourire). Après, chacun a sa manière de travailler et je respecte cela. Je devais penser à moi et ce pas vers Charleroi était parfait.'