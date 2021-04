Chris Bedia vit une saison pleine en Ligue 2. Prêté avec une option d'achat par Charleroi à Sochaux, l'Ivoirien joue un rôle important dans les résultats de son équipe avec deux assists et neuf buts dont un dernier ce samedi face à Caen (1-0).

Présent en conférence de presse d'avant-match, l'attaquant de 25 ans a répondu à une question de "L'Est Républicain" concernant son futur. "Ma deuxième partie de saison est meilleure que la première et de loin, explique Bedia. Je vais faire le point avec le coach mais je me plais à Sochaux et j'aimerais y rester."

Avant le début de la prochaine saison, Mehdi Bayat aura du travail entre les joueurs en fin de contrat et les joueurs prêtés. Au total, sept Zèbres sont actuellement prêtés loin du Pays Noir : Ribeiro Costa (RWDM), Hendrickx (Courtrai), Zaroury (Lommel), Delfi (Gorica, Croatie), Lazare (Estoril, Portugal), Garita (Villefranche, France) en plus de Bedia.