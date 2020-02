Cristophe Diandy remonte la pente avec courage après sa blessure à Malines.



C’est désormais devenu sa routine. Deux fois par jour, du lundi au vendredi, Cristophe Diandy se rend au centre “Charleroi Sport Santé” situé à une dizaine de kilomètres du stade du Sporting Charleroi. Pour arriver dans ce centre médico-sportif à Monceau, le Sénégalais emprunte la Rue du Calvaire. Un mot dont il connaît la définition par coeur depuis sa rupture des ligaments coisés du genou mi-novembre, lors du déplacement à Malines.



Après avoir subi deux opérations, dont la dernière fin décembre, le joueur de 29 ans remonte la pente jour après jour. Après avoir digéré ce coup du sort, Cristophe Diandy travaille pour retrouver les sommets. Et vise le début de la saison prochaine pour faire son retour à l’avant-plan…



Cristophe, comment vous sentez-vous actuellement ?



“Je me sens beaucoup mieux, autant physiquement que mentalement. Je suis très motivé et la rééducation se déroule bien pour le moment.”



“Je me souviens avoir tacklé une première fois en me relevant dans la foulée et en continuant à courir.

(...)