Charleroi, quelques jours avant la trêve internationale. L’entraînement des Zèbres se termine quand plusieurs joueurs scandent le nom de Mamadou Fall. Le Sénégalais vient d’être présélectionné pour la première fois de sa carrière avec son équipe nationale. «Karim Belhocine avait posté l’information sur le groupe Whatsapp des joueurs », rigole le rapide ailier du Sporting. «J’ai directement envoyé un message à mon papa qui m’a dit de continuer à travailler. Cette présélection signifie que les gens suivent mes performances... Il y avait aussi Kanouté du Cercle et Diatta du Club Bruges. Cela veut dire que la Fédération suit le championnat belge !»

Finalement, Fall ne fera pas partie du groupe des 25 joueurs qui qualifieront le Sénégal pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, grâce à un résultat favorable en Guinée Bissau. « Je dois être le plus efficace possible avec Charleroi et ma sélection tombera à coup sûr. »

Une sélection dont rêve Mamadou Fall depuis sa plus tendre enfance lui qui s’est fait un nom au Sénégal avant de lancer véritablement sa carrière en Belgique.



(...)