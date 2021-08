Les Carolos peuvent respirer. Les quatre nuls précédents avaient engendré une frustration logique mais Edward Still ne cédait pas à la panique. Ce samedi, ses hommes lui ont donné raison en livrant une belle prestation, certes facilitée par l’exclusion rapide de De Smet et les nombreuses erreurs individuelles qui ont été fatales aux protégés d’un Peter Maes plus que jamais en danger.

"C’était important de gagner après notre série de matchs nuls. Nous étions dans le doute, reconnaît Adem Zorgane. Les derniers matchs, on a raté beaucoup d’occasions, aujourd’hui (samedi), on était plus efficaces. Notre prestation a été bonne."