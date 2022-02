Charleroi ne pouvait rêver meilleur moment pour affronter le Club Bruges. Les Zèbres ont remporté leur deux derniers matchs tandis que Bruges a du mal depuis l'arrivée d'Alfred Schreuder. En cas de succès, les Carolos resteraient dans la course aux playoffs 1 et reviendraient à deux points de leur adversaire du jour et d'Anderlecht.

Mais les Carolos seront encore privés de Koffi, toujours soumis au protocole commotion tandis que Morioka est bien présent mais amoindri. Gholizadeh devrait le remplacer dans le onze de base.

À Bruges, Lang sera bien présent malgré son exclusion face à Gand. Ce qui ne sera pas le cas d'Eder Balanta, lui aussi exclu face aux Buffalos et suspendu.

Les compos probables :

Club Bruges : Mignolet, Mechele, Hendry, Nsoki, Mata, Rits, Vormer, Buchanan, Vanaken, Dost, De Ketelaere.

Charleroi : Kamara, Knezevic, Ozornwafor, Bessile, Van Cleemput, Ilaimaharitra, Kayembe, Zorgane, Gholizadeh, Bayo, Zaroury

Suivez la rencontre en direct commenté :