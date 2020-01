Nous sommes le 15 juin 2017, quand le Sporting Charleroi annonce officiellement l’arrivée du meilleur passeur du championnat iranien. L’attaquant en question a inscrit 13 buts et réalisé 13 assists durant la saison avec Esteghlal FC et s’appelle Kaveh Rezaei. En Belgique, les observateurs sont sceptiques sur la venue de cet Iranien de 25 ans. Deux ans et demi plus tard, le buteur a eu le temps d’exploser une première fois avec Charleroi, d’accrocher un beau transfert à Bruges avant de se montrer à nouveau étincelant au Pays noir cette saison. De quoi faire taire les mauvaises langues sur la filière iranienne, qui a depuis amené d’autres joueurs au Sporting avec Gholizadeh, Noorafkan et Delfi. "En Iran, le football est le sport numéro 1", explique Kaveh Rezaei. "Dans mon enfance, l’équipe nationale iranienne me faisait rêver. Quand on vit dans un si grand pays, on se dit que ce sera difficile d’arriver au plus haut niveau. En tant que jeune, j’ai débuté à 10 ans dans ma ville d’origine avant d’aller dans l’une des meilleures académies d’Iran. Mon objectif était d’être meilleur de jour en jour et de montrer ce que je valais. En attendant de recevoir ma chance…"

(...)