C’est au bout du suspense, et sous une pluie battante, que les Zébrions ont réussi à sortir de la grisaille ce lundi soir. Au terme d’un match moyen, les U21 du Sporting Charleroi ont oblitéré leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de Belgique après une séance de tirs au but remportée face à Roulers. Devant une centaine de spectateurs, l’équipe de Samba Diawara a bien été aidée par le troisième gardien de l’équipe première, Joachim Imbrechts, qui a inscrit un tir au but et a arrêté la troisième tentative roularienne, synonyme de qualification. "La Coupe de Belgique est toujours quelque chose de particulier", analyse après la rencontre Samba Diawara. "C’est une grande satisfaction de se qualifier et j’espère que nous aurons désormais une belle affiche pour que nos jeunes puissent se mesurer à ce qui se fait de mieux en Belgique."

(...)