Le 31 mai 2015, la tension est à son comble au stade du Pays de Charleroi lors du match retour du barrage européen face à Malines. Finalement, sur un long dégagement de Penneteau dévié par Fauré, Dieumerci Ndongala inscrit le second but de ses couleurs et envoie le Sporting en Europe, après 20 ans d’attente.

Six semaines plus tard, les hommes de Felice Mazzù commencent leur nouvelle aventure à domicile face au Beitar Jérusalem, au 2e tour préliminaire de l’Europa League. Dans une ambiance électrique et devant plus de 10 000 spectateurs, Charleroi parvient à se sortir du piège israélien grâce, entre autres, à un Pollet des grands soirs (deux buts et un assist).