La saison 2020-2021 laissera un sentiment amer aux supporters, qui n’ont pas eu accès aux stades. Et encore plus aux fans carolos, qui ont vu leur équipe passer du paradis à l’enfer en quelques mois.

Dimanche, plusieurs groupes de supporters se donneront rendez-vous devant le stade, à 13 h, pour clamer haut et fort leur mécontentement. Et faire ressortir la frustration qui les a envahis depuis plusieurs semaines. "Samedi soir, j’étais tellement désabusée que j’ai arrêté de regarder le match à 3-0", explique Christine, supportrice de 69 ans qui soutient le Sporting depuis l’âge de 4 ans. "J’ai eu l’impression que les Zèbres ont arrêté de jouer à partir de leur élimination européenne. Ils ont reçu un coup sur la tête et personne n’a semblé réussir à les remotiver. Au final, on se retrouve avec une saison complètement ratée…"