Charleroi va disputer son quatrième match de préparation ce samedi après-midi, à huis clos, contre Zulte-Waregem. Tout le noyau sera présent sauf Willems, Nkuba (revalidation), Zajkov, Bahadir (non repris) et Nicholson (équipe nationale). Le lendemain, dimanche, le Sporting rejoindra les Pays-Bas pour entamer un stage d’une semaine, toujours à huis clos. Plusieurs Espoirs, qui ont entamé la préparation avec le groupe d’Edward Still, seront du voyage. Certains d’entre eux avaient déjà participé au stage la saison dernière avec Karim Belhocine. Ces jeunes ont encore, et c’est bien normal, beaucoup de paramètres - physiques, tactiques, techniques et mentaux - à améliorer, mais ils tenteront de mettre un pied dans la porte vers le noyau A. Cela tombe plutôt bien puisque le nouvel entraîneur se plaît à le rajeunir.

Petite présentation en compagnie de Laurent Zaccaria, entraîneur adjoint des U21.

Boris Ngoua