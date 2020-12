Les désillusions s’enchaînent pour les Zèbres. Après une défaite méritée à Eupen vendredi dernier, c’est face à la désormais ex-lanterne rouge du championnat que les Carolos se sont inclinés. "Nous espérions un tout autre scénario", soupirait à l’issue du match Modou Diagne, lui qui remplaçait Steeven Willems, suspendu, en défense centrale. "Nous voulions gagner pour nous relancer. Mais le match n’a pas tourné en notre faveur avec un but qui vient d’une frappe de loin et puis une exclusion qui nous a obligés à cravacher à 10 contre 11 pour essayer de revenir au score… Nous avions plus de réussite avant, nous n’en avons plus maintenant. Il faut relever la tête et retourner au travail pour inverser la tendance."

Avec un bilan de 5 points sur 24, les Carolos semblent aussi touchés mentalement, eux qui naviguaient en tête après un 18 sur 18 d’entrée de jeu. "Quand on enchaîne plusieurs défaites, il se passe toujours quelque chose dans la tête des joueurs", affirme Diagne. "Même les joueurs du FC Barcelone sont touchés mentalement après plusieurs revers… Mais il est important de ne pas baisser la tête. Nous sommes plus bas que terre mais il ne faut plus descendre. Il faut rebondir en tentant de retrouver une efficacité offensive et défensive. Il faut retrouver le bon état d’esprit et l’engagement qui sont des éléments importants de notre jeu depuis un an et demi."

Les hommes de Karim Belhocine sont conscients de leurs lacunes et devront à nouveau se dire les choses en vue de la rencontre face à Courtrai. "Après les défaites contre Gand et Eupen, nous nous sommes parlé dans le vestiaire", explique Modou Diagne. "Nous sommes dans une phase difficile mais j’y crois, il faut rester confiant. Personnellement, j’ai essayé d’apporter ce que je pouvais même si c’est toujours difficile de rester plusieurs semaines sans jouer. Mais quand cela ne tourne pas, cela ne va pas pour tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau."