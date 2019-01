Tout ce qu'il faut savoir au Mambourg avant le match de reprise en Venise du Nord.





Gholizadeh out pour un mois

Comme nous vous l’annoncions, Ali Gholizadeh est indisponible après sa blessure au tibia encourue en fin de stage. Après concertation avec le staff médical, Felice Mazzù affirme que l’indisponibilité de l’Iranien sera longue de 4 semaines.

Adama Niane absent

Le Malien n’a pas participé à l’entraînement du jour et ne sera pas non plus présent ce samedi en raison de problèmes familiaux. Il ne sera, vraisemblablement, pas sélectionné pour le duel face au Club Bruges.

200 supporters à Bruges

L’équipe carolo sera accompagnée ce dimanche par 200 supporters.