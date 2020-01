Deux rencontres face au leader brugeois et des matchs face aux clubs classés actuellement deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième de Pro League. Voilà le programme chargé qui attend les Zèbres avant de terminer la phase régulière de la compétition avec la réception de Courtrai.

Pour décrocher leur qualification pour les playoffs 1, les Carolos devront montrer face à des concurrents directs au top 6 qu’ils possèdent des épaules larges et solides. Ce sera aussi l’occasion de juger face à une grosse concurrence le potentiel de l’équipe de Karim Belhocine qui a très bien géré, cette saison, ses sorties face aux formations du bas de classement avec six points sur six pris contre le Cercle Bruges, Ostende, Waasland-Beveren, quatre sur six face à Eupen et Mouscron et trois sur six contre Saint-Trond.

(...)