Les Zèbres doivent évacuer la frustration de la Coupe et reprendre leur marche en avant.

Pour la première fois depuis qu’il est l’entraîneur de Charleroi, Edward Still a été trahi par son langage non verbal, mercredi soir après la cruelle et surprenante élimination en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique face à Lommel (0-0, 3-4 t.a.b.).

Habituellement bien fixé sur sa chaise, les mains le plus souvent croisées et le visage plutôt neutre, il tient face aux journalistes un discours riche sur un ton relativement égal. Mais mercredi, on l’a senti passablement irrité, frustré, dégoûté. La haine de la défaite, l’horreur de l’échec. Il a soufflé. Il a passé ses mains sur sa tête. Il a gesticulé. Comme s’il cherchait à extérioriser son incompréhension après un match que son équipe aurait toujours dû gagner mais qu’elle a finalement perdu, le confrontant à son premier échec majeur de sa jeune carrière de T1. Il n’est pas anodin. Ni pour lui ni pour le club : c’est la première fois depuis que Charleroi est remonté en D1, il y a dix ans, que le club ne franchit pas le premier tour en Coupe.

(...)