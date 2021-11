Edward Still avait prévenu vendredi en conférence de presse. "Les trois victoires d’affilée signées en championnat ne comptent plus. La vérité sera celle de samedi face à l’Union."

Les propos du technicien étaient justes. La débâcle subie à l’Union a remis les Carolos sur terre, même s’ils n’ont pas fait preuve de suffisance. Plus qu’un off-day, le Sporting est tombé sur plus fort que lui et a offert des facilités que l’Union a su exploiter parfaitement. Décryptage des raisons d’un échec.