On l’avait vu revenir brièvement au Beerschot avant qu’un faux mouvement ne le conduise prématurément aux vestiaires. Quinze jours plus tard, Hervé Koffi a repris sa place au but sans casque sur la tête, comme si le choc avec Kouyate durant la Can, début février, était oublié pour de bon. "Je suis définitivement de retour. On peut dire que c’est derrière moi, même si j’essaye de travailler mentalement là-dessus pour ne plus y penser."

Le portier a été cueilli à froid en concédant deux réalisations en treize minutes. "J’aurais aimé reprendre avec un bon résultat mais un point à l’extérieur ce n’est pas si mal", pointe-t-il avec honnêteté, en reconnaissant que cette unité ne lui suffit pas.

"Au début du match, ils nous ont pris de vitesse. On savait que les Malinois procéderaient ainsi. C’est presque toujours de la même manière qu’ils inscrivent leurs buts. On avait travaillé ça à l’entraînement. C’est frustrant mais il restait 80 minutes. On ne pouvait pas baisser les bras." Avec cette réaction, le Sporting prend un point précieux même si les Europe playoffs ne sont pas encore assurés. La défaite sera interdite la semaine prochaine face au Cercle Bruges.

“Il fallait vite tourner le bouton”

Jackson Tchatchoua se félicitait de l’état d’esprit affiché par les Carolos. “On s’est montré plus convaincant en deuxième mi-temps. J’ai réussi à rester dans mon match car c’est ça être professionnel. Il fallait tourner le bouton assez vite. Le coach nous a dit à la mi-temps d’oublier ces 45 premières minutes. Marco a également parlé en tant que capitaine. Il nous a remotivés en disant que nous avions les arguments pour venir chercher un résultat ici. On se devait de réagir. Jouer plus haut nous a permis d’être plus dangereux et offensif. Nous avons su mettre plus de ballons dans le rectangle et cela a porté ses fruits.”