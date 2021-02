C'est avec un point que les Zèbres sont revenus ce samedi soir de Waasland-Beveren. Une déception vu le statut de lanterne rouge de l'adversaire, même si le point était arraché de justesse avec un but carolo dans les arrêts de jeu.

Avec cette contre-performance, Charleroi fait du surplace dans la course au Top 4 et ses supporters ont voulu faire savoir leur mécontentement. Pour cela, les Storm Ultras, l'un des grands groupes de fans du Sporting, a décidé d'attacher des cadenas aux trois entrées du parking du stade de Charleroi où les joueurs avaient garé leur voiture avant de prendre la route en car pour Waasland-Beveren.

Ce dimanche matin, les Storm se sont expliqués dans un message publié sur leur page Facebook, adressé avec ironie aux femmes des joueurs.



"Bonjour Madame, Vous avez constaté que Monsieur (tantôt joueur, coach, tantôt membre du staff ou de la direction) est rentré beaucoup plus tard que prévu et ce dû à une légère circonstance inattendue. La bonne nouvelle : il ne vous a donc pas perturbé durant votre sommeil."

Pas contents de la mentalité affichée par les Zèbres samedi soir, les Storm s'en sont pris directement aux joueurs. "Allez, on vous laisse réveiller ce petit chenapan avec sa mentalité d’enfant étant donné pour une fois que le pauvre petit a mal dormi. Qu’on le rassure : nous aussi. Sauf que ce n’est pas une première de notre côté. Merci de restimuler l’autosuffisant - on sait, pas facile, on est de tout cœur avec vous - dans la bonne direction.Ou de lui botter le cul, vous en avez le droit."

Le message des Storm Ultras dans son intégralité :