Les supporters carolos lui ont adressé une lettre ouverte.









Durant ces six années, le coach de 53 ans a tissé un lien fort avec les supporters du club. Ceux-ci ont voulu le remercier dans une lettre ouverte que les Storm Ultras ont postée sur leur page Facebook.









Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur du Sporting Charleroi. Le Carolo a en effet décidé de rejoindre le Racing Genk et quitte donc le Pays Noir après six saisons passées à Charleroi.