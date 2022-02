La dualité est vieille comme le monde et n’épargne pas les fans du Sporting. La crise sanitaire et l’interdiction d’accès au stade - désormais levée - ont même peut-être augmenté cette fragmentation. D’un côté, les optimistes. Ceux qui témoignent une confiance inébranlable en la direction et qui attendent de voir avant d’émettre un avis tranché. De l’autre, les pessimistes. Ou réalistes, diront-ils. Ceux qui restent persuadés que la politique sportive est incompatible avec une réelle ambition sportive. Vu les événements (extra-)sportifs qui ont émaillé Charleroi en janvier, le retour au stade s’annonce particulier pour défier Seraing. Pour au moins quatre raisons.