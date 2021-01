C'est avec une défaite de plus et de nombreux doutes que les Zèbres sont rentrés à Charleroi ce dimanche soir. Battu par le Standard (3-2), Charleroi encaissait sa cinquième défaite de suite et se plaçait à la huitième place du classement.

Et pour montrer leur soutien, les Ultras du Sporting Charleroi avaient fait le déplacement jusqu'à Liège.



Dans une vidéo visible sur leur compte Facebook, les Storm ont montré les feux d'artifice lancés autour de la 70e minute de jeu. "À l'occasion du choc des anciens bassins sidérurgiques et miniers, nous ne pouvions que leur rendre hommage l'espace d'une soirée, explique un post écrit ce lundi. Particulièrement en ces temps covidiens où les mesures limitent l'expression de la passion. Mais pas l'amour incandescent envers nos couleurs."

Malgré la spirale négative actuelle, les Storm Ultras ont aussi voulu dire qu'ils étaient toujours à fond derrière leur équipe qui reçoit ce mercredi l'OHL. "Oui, chers Zèbres perdants mais vaillants - après les gars faudra quand même un jour piger que si la moitié de vos matchs en termes de mentalité ressemblait à ce qu'on a vu hier on serait bien mieux lotis, c'est dit - nous étions à vos côtés en ce jour si particulier dans notre calendrier. Par amour. Par fidélité. Et çà ne changera jamais."