Karim Belhocine n’aime pas la lumière. Son dada à lui : travailler dans l’ombre et mettre en avant le collectif mais jamais sa propre personne. Pourtant, à une journée de la fin de la phase classique, le T1 carolo ne peut nier que son travail et son implication dans le projet zébré sont pour beaucoup dans la saison extraordinaire qu’est en train de vivre Charleroi. Neuf mois après son arrivée à la tête du club, Belhocine a déjà accompli plusieurs exploits. Et la saison n’est pas encore finie…

Une prise de conscience des joueurs. Felice Mazzù avait ses principes de jeu et son style était moins offensif que celui de Karim Belhocine. Dès son arrivée, ce dernier a fait comprendre à ses joueurs qu’ils savaient faire autre chose que bien défendre. "Plus un entraîneur reste dans un club, plus les joueurs sont formatés en fonction du style de jeu et de la philosophie de cet entraîneur" , explique Thomas Chatelle, notre consultant.

(...)