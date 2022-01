Ce dimanche matin, Charleroi dispute un match d’entraînement contre UTA Arad, un club de D1 roumaine. Initialement prévu samedi après-midi, le match avait été reporté à cause des orages et des pluies violentes qui ont touché Belek . Les propriétaires des installations où le match devait se dérouler craignaient pour leur pelouse. Ce dimanche, le soleil a refait son apparition à Belek et les conditions sont optimales pour la tenue de cette rencontre.

La composition de Charleroi : Kamara ; Boukamir, Ozornwafor, Bessilé ; Tchatchoua, Morioka, Wasinski, Benchaib ; Gholizadeh, Petkevicius, Bayo.

Réserves : Desprez, Lokembo, Kayembe, Lutte, Nkuba, Ferraro, Descotte.

Suivez le match des Zèbres face à UTA Arad en direct grâce Vincent Blouard, notre journaliste présent sur place :