Le Sporting de Charleroi a ouvert le score après seulement trois minutes de jeu, Dessoleil reprenant parfaitement de la tête un corner de Bruno.

Sur un nouveau coup de pied arrêté de Bruno, c'était ensuite Osimhen qui s'élevait plus haut que tout le monde pour doubler la mise à la 25e. Après le repos, Charleroi avait l'opportunité d'inscrire un troisième but mais Osimhen manquait la conversion d'un penalty peu avant l'heure de jeu (57).

Ce n'était que partie remise puisque Niane (90) creusait un peu plus l'écart en toute fin de rencontre. Toujours dans le groupe A des play-offs 2, Westerlo se déplace samedi soir à Ostende (20h00). Saint-Trond recevra lui Eupen dimanche à la même heure. Charleroi occupe la tête du classement avec seize points.

Saint-Trond et deuxième à quatre unités. Suivent dans l'ordre Westerlo (9), Ostende (8), le Beerschot Wilrijk (8) et Eupen (7). (Belga)re, les Carolos doivent enchainer pour confirmer leur première place dans le groupe A des Play-Offs 2. Face à eux, il retrouve le Beerschot-Wilrijk. L'équipe de D1B est pour le moment 5e du groupe avec 8 points. Côté Carolo, on enregistre le retour de Martos en défense centrale. Rémy Riou est confirmé dans les buts.





Les compos:





Charleroi: Riou, Zajkov, Martos, Dessoleil, Busi, Nurio, Ilaimaharitra, Hendrickx, Morioka, Oshimen, Bruno.

Beerschot Wilrijk: Vanhamel, Mboko, Prychynenko, Bourdin, De Jonghe, Dom, Keersmaecker, Bugridze, Messoudi, Tissoudali, Placca Fessou.