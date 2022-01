La foudre a déchiré le ciel de Belek ce samedi. Une journée entière passée sous la drache et les orages. Ce qui a poussé les propriétaires des installations où aurait dû se dérouler le match amical de Charleroi à l’annuler. Ils craignaient pour leur pelouse et on peut les comprendre. A quelques kilomètres de là, à Antalya, le match amical de Virton a d’ailleurs été écourté.

Le programme des Carolos a donc été adapté. Dans l’après-midi, les joueurs ont effectué une séance de renforcement musculaire dans la salle de fitness du Kempinski Hotel The Dome. Ils ont ensuite enchaîné avec une série d’exercices plus ludiques dans la piscine.

Le matin, avant que le ciel ne se déchaîne totalement, Edward Still avait organisé une mise en place tactique sur terrain lors de laquelle ses joueurs avaient déjà été complètement rincés par la pluie incessante.